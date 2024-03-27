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Can dost tiyatro kadrosunda
27 Mart 2024 Çarşamba 07:02:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 07:02:00

Can dost tiyatro kadrosunda

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Kocaeli'de sokaktan sahiplenilen köpek 'Şebo' tiyatro oyunu 'Fareler ve İnsanlar'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu. "Dolores" rolüyle tiyatroseverlerin en sevdiği oyunculardan biri haline gelen Şebo, gelecek sezon da sahnede olacak.

SAHİBİ TARAFINDAN TERK EDİLMİŞTİ

Kocaeli'de sokağa terk edilen Şebo adlı can dostun sahneye uzanan yolculuğu, yaklaşık bir yıl önce yağmurlu bir günde Dinçer Yılmaz Sigalı'yla karşılaşmasıyla başladı. Sigalı'nın montuna sarıp eve götürdüğü Şebo sevimliliğiyle eşi Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'nın da dikkatini çekti. "Fareler ve İnsanlar" oyunundaki "Dolores" rolü için yeni bir köpeğin arandığı dönemde provalara katılan Şebo rolü aldı.

OYUNCULARLA ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Can dost Şebo, şehir tiyatrosunda sezon boyunca sahnelenen tüm oyunlarda Candy'nin köpeği olarak sahneye çıktı. Tiyatroseverlerin en sevdiği oyunculardan biri haline gelen Şebo, gelecek sezon da sahnede olacak. Sanat Yönetmeni Sigalı, akıllı olması, oyuncularla iyi anlaşması ve tüm komutları yerine getirmesi sayesinde Şebo'yu oyuna dahil ettiklerini belirtti. Sigalı, "Şebo, oyunculardan daha çok tebrik alıyor. Onu görmek için bilet alanlar var" dedi.

Etiketler : tiyatro sahne Şebo
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