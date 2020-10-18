Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü kutladı. Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bağımsızlık Günü kutlu olsun" dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık günü olması sebebiyle paylaşımda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Üç renkli bayrağınla sen mesut yaşa, çok yaşa Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu mesajını Azerice de paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda da "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Can Azerbaycan'ın her daim yanındayız" denildi.
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