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Can Ataklı'dan haddini aşan skandal sözler: Şehit babasına hakaret etti
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25 Aralık 2023 Pazartesi 21:07:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 21:07:00

Can Ataklı'dan haddini aşan skandal sözler: Şehit babasına hakaret etti

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Türkiye Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 12 Mehmetçiğin yasını tutarken terör sevici DEM Parti'nin ortağı CHP kanadında skandallar devam ediyor. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı canlı yayında şehit babasına hakaret etti. Ataklı, şehit babasına yönelik "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" sözlerini kullandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit düşmesi sonrası Türkiye teröre karşı tek yürek oldu.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesinde konuşan baba Mehmet Aslan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ve onun ortağı CHP'ye tepki gösterdi.

Baba Mehmet Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Canlı yayında şehit babası Mehmet Aslan'ın sözlerine ilişkin konuşan CHP yandaşı Can Ataklı çirkin açıklamalarda bulundu.

Ataklı, şehit babasının Özgür Özel'e yönelik açıklamasına ilişkin "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Etiketler : can ataklı şehit babası hakaret pençe-kilit
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