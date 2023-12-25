Can Ataklı'dan haddini aşan skandal sözler: Şehit babasına hakaret etti

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit düşmesi sonrası Türkiye teröre karşı tek yürek oldu.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesinde konuşan baba Mehmet Aslan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ve onun ortağı CHP'ye tepki gösterdi.

Baba Mehmet Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Canlı yayında şehit babası Mehmet Aslan'ın sözlerine ilişkin konuşan CHP yandaşı Can Ataklı çirkin açıklamalarda bulundu.

Ataklı, şehit babasının Özgür Özel'e yönelik açıklamasına ilişkin "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.