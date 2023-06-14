Can Ataklı hezimeti hazmedemedi... "Kazandık ama kanıtlayamam"
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini muhalefetin kazandığını iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgiyi hazmedemeyen yandaş gazeteci Ataklı, "Seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." dedi.
CHP yandaşı Can Ataklı, seçimleri muhalefetin kazandığını iddia etti.
CHP'nin fonladığı gazeteci Can Ataklı, cumhurbaşkanlığı seçimlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığını öne sürdü.
Yandaş Ataklı, seçimin üzerinden 17 gün geçmesine rağmen sonuçları hala hazmedemedi. Ataklı, kendisine ait YouTube kanalından yaptığı yayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin kazandığını iddia etti.
Meral Akşener'in masayı dağıtmasında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın etkisi olduğunu belirten Ataklı, Akşener'in duygularına esir olduğunu söyledi.
"KAZANDI AMA KANITLAYAMAM"
Ataklı, şöyle konuştu:
"Fazla gürültü yapmadan masadan çekilse belki de 'İmamoğlu'nu aday yapalım' kararı çıkar mıydı? Sonuç bugün öylemi olurdu bilmiyorum. Ama bir şey oldu. Onun bedeli de İYİ Parti için ağır oldu. Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok."
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