Çamlıca Camii'nde şehitlere ve Gazze'ye dua edilecek
Kaynak: TRT Haber
Terör saldırılarında şehit olan Mehmetçikler ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için sabah namazında "Şehitlerimize ve Gazze'ye Dua" buluşması gerçekleştirilecek.
İstanbul Çamlıca Camii'nde sabah ezanı ile başlayacak. Kur'an tilaveti sonrası kılınacak namazın ardından Pençe Kilit bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen askerler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilecek.
Duanın ardından cemaate çorba ve simit ikramı yapılacak.
Buluşma, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlığı, Müftülüğü ve Belediyenin organizasyonuyla gerçekleşecek.
- Emine Erdoğan şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
- Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
- İç Anadolu'da terör saldırısı ve İsrail kınandı
- Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 113 hesaba işlem
- Dezenformasyon girişimi engellendi Şehit ailesi çadırda kalıyor iddiası yalanlandı
- Başkan Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile görüştü