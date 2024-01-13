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13 Ocak 2024 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 16:00:00

Çamlıca Camii'nde şehitlere ve Gazze'ye dua edilecek

Kaynak: TRT Haber

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Terör saldırılarında şehit olan Mehmetçikler ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için sabah namazında "Şehitlerimize ve Gazze'ye Dua" buluşması gerçekleştirilecek.

İstanbul Çamlıca Camii'nde sabah ezanı ile başlayacak. Kur'an tilaveti sonrası kılınacak namazın ardından Pençe Kilit bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen askerler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilecek.

Duanın ardından cemaate çorba ve simit ikramı yapılacak.

Buluşma, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlığı, Müftülüğü ve Belediyenin organizasyonuyla gerçekleşecek.

Etiketler : terör mehmetçik şehit gazze filistin dua
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