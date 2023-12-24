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24 Aralık 2023 Pazar 09:10:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 09:10:00

Camilerde şehit Mehmetçikler için dua edildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sabah namazında dua edildi.

Ankara

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sabah namazında dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için bütün camilerde dua edileceğini bildirmişti.

Bu kapsamda Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

İstanbul

İstanbul'daki camilerde de şehit askerler için dua edildi.

Fatih Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılındı.

Namazdan sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

Sabah namazı buluşmasına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Trakya

Edirne'de Eski Cami başta olmak üzere kent genelinde tüm camilerde gerçekleştirilen dua programında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Sabah namazının kılınmasının ardından şehit olan askerler için dua edildi.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için kahramanca görev yaptığını söyledi.

Dua programına Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı.

Kırklareli'nde de sabah namazı sonrasında Hızırbey başta olmak kentteki camilerde şehitler için dua edildi.

Sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından ellerini şehitler için semaya açtı.

Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde saf tutan vatandaşlar, sabah namazını kıldıktan sonra şehitler için dua etti.

Sakarya

Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Yasin-i Şerif okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınır boylarında yıllardır teröristlerle mücadele verdiğini söyledi.

Vatan uğrunda nice ocakların söndüğünü, fidanların gittiğini, genç yavruların şehit olduğunu belirten Aşık, "Biz ne kadar onu idrak etmeye çalışsak da ateş düştüğü yeri yakıyor kardeşlerim. Ne yapacağız? Şu anda duaların kabul gördüğü seher vaktinde ellerimizi açacağız, gönüllerimizi vereceğiz; samimi şekilde dua edeceğiz. Dua, müminin silahıdır. Rabb'im kabul buyursun." diye konuştu.

Etiketler : mehmetçik şehit sabah namazı dua
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