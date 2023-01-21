Camilerde kar ve yağmur duası
Aşırı kuraklık nedeniyle ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapıldı. Ellerini semaya açan vatandaşlar kar ve yağmur duası etti. Merkezi vaaz sisteminde tüm camilerde dua edildi.
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