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10 Şubat 2023 Cuma 15:33:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 15:33:00

Camilerde deprem konulu hutbe okundu

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığınca camilerde deprem konulu hutbe okundu, depremzedeler için yardım toplandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde vefat eden ve yaralananlar için tüm camilerde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Gün, milletçe kenetlenme günüdür" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı ve dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da namaza katıldı.

"Hep birlikte seferber olundu"

Erbaş, hutbede, çok büyük depremlerle sarsılındığını, ateşin sadece düştüğü yeri değil herkesin yüreğini yaktığını, dua ve umutla enkaz başlarında beklenildiğini ve hep birlikte seferber olunduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in, Müslümanların birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tek vücut olduğunu buyurduğuna işaret eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"O halde mümin kardeşlerim gün, kenetlenme günüdür. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün, dua ve niyazla Cenabıhakk'a sığınma, O'nun engin rahmetini ve yardımını isteme günüdür. Öyleyse geçmişte olduğu gibi bugün de imanımızın gereği olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla hareket edelim. Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım."

"Bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım"

Depremden etkilenenlerin yüreğine dokunulması, gözyaşlarının silinmesi ve hüzünlerinin paylaşılarak azaltılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Maddi ve manevi bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz soğuk kış gecelerinde ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecekleri bir yuva mesabesinde olsun. Böylesi zamanlarda sağduyumuzu ve sükunetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak duralım.

Rabb'imizin, 'Deki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?', 'Üzerine düşeni yap, sonra Allah'a tevekkül et.' uyarılarına kulak vererek, 'Ne yapalım, kaderde ne varsa o olur.' yanlış telakkisinden uzak durarak, ilmin, irfanın, bilimin, hikmetin, tefekkür ve düşünce ufkumuzun bereketli çalışmalarıyla daha iyi tedbirler alarak istikbalimizi birlikte inşa edeceğiz. Tedbir, tevekkül ve dua birlikteliğinden taviz vermeyeceğiz."

Deprem mağdurları için yardım çağrısı

Erbaş, geçmişten bugüne afetlerde vefat edenlere Cenabıhakk'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, şunları söyledi:

"Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için pek çok yardım kampanyasının başlamış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bu kampanyalara destek olabilmek amacıyla bugün cuma namazı çıkışında ülkemiz genelinde sevgi, muhabbet ve kardeşlik yüklü yardımlarınıza aracılık ederek, depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Cenabıhak yapacağınız bütün yardımları yüce dergahında kabul buyursun."

Depremlerden etkilenen 10 il haricindeki camilerde, cuma namazı sonrası depremzedeler için yardım toplandı.

Etiketler : DEPREM CAMİ HUDBE

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