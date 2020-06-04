  • BIST
    109523
  • Dolar
    6,7647
  • Euro
    7,5780
  • Altın
    371,9250
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor! Kolundaki saati tam 1 milyon 713 bin 671 TL
YÖK Başkanı açıkladı: Yüzde 40'a yükseldi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 40 ülkeye uçuş bu ay başlıyor
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Martla bugün arasında büyük fark var
Libya ordusu, Hafter milislerine ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi
İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
OPET'ten flaş açıklama
TİSK Yönetim Kurulu kabine üyelerini ağırlamaya devam ediyor
6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Borsa İstanbul: Manipülatörlere kulak asmayın
Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu
Özel kurs eğitimlerinin uzaktan sürdürülmesi milli ekonomiye katkı sağlayacak
İran ve Irak gümrük kapılarında yeni dönem tedbirlerle başladı
Maskesi düşen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den yeni bir skandal daha! Beyoğlu'ndaki ücretsiz mas ...
Bakan Selçuk: Büyük bir proje başlattık, şimdiden müjdeleyebiliriz
CHP'li Eren Erdem'den Alevi vatandaşlarımız üzerinden sinsi provokasyon
Herkesi çıldırttı! Annesini merdivenden itti, sosyal medya ayağa kalktı
Uçak yolculuğunda "fiziki temassızlık" kriteri
Haftalar sonra yoğunluk yaşandı
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İtiraz eden ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştu! DSÖ kararını geri çekti...
Ceren Damar'ın babası şikayetçi oldu
Galatasaraylı futbolcu antrenmanda sakatlandı
"Namusumla oynadı öldürdüm"
04 Haziran 2020 Perşembe 10:54:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 10:54:00

Cami provokasyonuna destek veren CHP'li Banu Özdemir için 3 yıla kadar hapis cezası istemi

ABONE OL

İzmir'de camiden Çav Bella çalınmasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için tutuklanan ve geçen günlerde tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında istenen ceza belli oldu..

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Söz konusu iddianameye göre, CHP'li Özdemir'in 3 yıla kadar hapsi istendi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Banu Özdemir'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Özdemir 17 Eylül'de yargıç karşısına çıkacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Banu Özdemir'in (BanuOzdemirChp) sosyal medyadaki kullanıcı ismine siyasi bir partinin adının eklendiği belirtildi.

"KINAMASI MÜMKÜNKEN ALAY ETTİ"

Özdemir'in paylaştığı videoya gelen tepkilerin ardından, "Şaka bir tarafa İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi bir çok ilçede farklı camilerden Çav Bella çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftüsü bir açıklama yapacak mı?" şeklinde bir paylaşımda bulunduğu aktarıldı.

İddianamede Özdemir'in yaptığı bu paylaşıma dair ise "ramazan ayında ve bayram arefesinde videoya hiç yer vermeksizin bu videoyu kınaması mümkünken kınamadığı ve alay ederek paylaşım yaptığı" şeklinde yorumlanırken, "şüpheli atılı suça yönelik kastını ortaya koymaktadır" ifadeleri yer aldı. İddianamede Özdemir'in "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği iddia edilerek cezalandırılması istendi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER