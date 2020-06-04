Cami provokasyonuna destek veren CHP'li Banu Özdemir için 3 yıla kadar hapis cezası istemi

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Söz konusu iddianameye göre, CHP'li Özdemir'in 3 yıla kadar hapsi istendi.



3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Banu Özdemir'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Özdemir 17 Eylül'de yargıç karşısına çıkacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Banu Özdemir'in (BanuOzdemirChp) sosyal medyadaki kullanıcı ismine siyasi bir partinin adının eklendiği belirtildi.

"KINAMASI MÜMKÜNKEN ALAY ETTİ"



Özdemir'in paylaştığı videoya gelen tepkilerin ardından, "Şaka bir tarafa İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi bir çok ilçede farklı camilerden Çav Bella çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftüsü bir açıklama yapacak mı?" şeklinde bir paylaşımda bulunduğu aktarıldı.

İddianamede Özdemir'in yaptığı bu paylaşıma dair ise "ramazan ayında ve bayram arefesinde videoya hiç yer vermeksizin bu videoyu kınaması mümkünken kınamadığı ve alay ederek paylaşım yaptığı" şeklinde yorumlanırken, "şüpheli atılı suça yönelik kastını ortaya koymaktadır" ifadeleri yer aldı. İddianamede Özdemir'in "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği iddia edilerek cezalandırılması istendi.