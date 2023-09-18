Çameli'de ceviz ve fasulye fiyatları belli oldu
Kaynak: IHA
Türkiye'nin en kaliteli ceviz ve fasulyesinin yetiştiği yerlerinden birisi olan Denizli'nin Çameli fasulyesi ve cevizi için tavsiye edilen fiyatlar belli oldu.
Denizli'de Çameli ilçesinin tescilli ürünleri olan Çameli fasulyesi ve Çameli cevizi için tavsiye edilen fiyatlar, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın katıldığı toplantıyla belirlendi.
Çameli fasulyesi ve Çameli cevizi için tavsiye fiyatı toplantısı, belediye konferans salonunda Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ve üreticilerin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Ceviz ve fasulye üreticilerinin talepleri ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak bir karar alındığını açıklayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Üreticilerimizin önerileri dikkate alınarak, Çameli fasulyesi ve Çameli cevizi için tavsiye fiyatları belirledik. Buna göre tavsiye fiyatlar Çameli fasulyesi 70 lira, yerli ve Chandler kuru ceviz 110 lira ve yaş ceviz 23 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize bol ve bereketli hasarlar dileriz. Çameli'mize hayırlı olsun" dedi.
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