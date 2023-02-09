Camdaki yazıyı gören alışveriş yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Ali Osman Özçelik'in sahibi olduğu börekçi dükkanı bir günlük gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını iş yerinin önüne astığı pankart ile duyurdu. Yazıyı gören vatandaşlar ise alışveriş için adeta dükkana akın etti.

