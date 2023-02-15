Çalışmaya devam
Gamze Özçelik, deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor.
Gamze Özçelik, deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle birlikte bölgede sıcak yemek dağıtan Özçelik, "Yaralar kolay kolay iyileşmeyecek biliyoruz ama biz baktığın yerde olmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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