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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin nerelidir, kaç yaşında, mesleği ...
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21 Nisan 2021 Çarşamba 02:39:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 02:44:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne?

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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. 1954 yılında Bayburt'ta doğan ve ilk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini. Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Bilgin uluslararası çalışmalarda yer almıştır. Peki, Vedat Bilgin kaç yaşında, aslen nereli? İşte Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hayatı ve biyografisi...

Vedat Bilgin Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, mükerrer sayıda yayımlanan kararla Vedat Bilgin atandı. Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Bilgin, 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olmuştur. Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Bilgin Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütmüştür. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ilgili tüm bilgiler...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN KİMDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlayan Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu.

26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. Bilgin, Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babası.

Etiketler : vedat bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı akşam gazetesi resmi gazete bakanlık kabine
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