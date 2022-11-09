Bakan Bilgin, TİSK yönetimi ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TİSK yönetimi ile bir araya geldi
Kaynak: TRT Haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Konfederasyonun ve bağlı üye sendikaların Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme, Disiplin Kurulu Üyeleri ve üye sendikaların Genel Sekreterler ile bir araya geldi.
Toplantıda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel konular ele alındı.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, TİSK'in bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ise çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
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