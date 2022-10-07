Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyetini içeren "torba" kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyetini içeren "torba" kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.