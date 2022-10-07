07 Ekim 2022 Cuma 15:43:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 15:43:00
Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyetini içeren "torba" kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kaynak: AA
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Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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- Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyetini içeren "torba" kanun teklifi TBMM'ye sunuldu