28 Aralık 2023 Perşembe 16:35:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 16:35:00
Çalışan emekliye verilecek 5 bin lira için ödeme takvimi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır.' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.
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