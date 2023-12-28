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28 Aralık 2023 Perşembe 16:35:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 16:35:00

Çalışan emekliye verilecek 5 bin lira için ödeme takvimi belli oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.

Etiketler : ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYE TARİH
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