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27 Kasım 2023 Pazartesi 16:24:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 16:24:00

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme hazırlığı

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Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesine ilişkin hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere bir defaya mahsus yapılan 5 bin lira ödemesi tamamlandı.

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan çalışan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : emeklilere 5 bin ak parti grubu emekli ödemesi çalışan emekliler 5000 lira
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