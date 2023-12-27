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Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren kanun teklifi yasalaştı
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27 Aralık 2023 Çarşamba 18:39:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 18:39:00

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren kanun teklifi yasalaştı

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Meclis'te yılın son mesaisi tamamlandı. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini içeren torba teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ödemeler birkaç gün içinde hesaplara yatırılacak. 86 maddelik kanun teklifi ile birlikte fahiş fiyatla mücadeleden kur korumalı mevduat hesaplarına kadar birçok düzenleme de hayata geçirilecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 86 maddelik teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Çalışan emeklilere ödemenin bu hafta içinde yapılması planlanıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin liralık ek ödemeden faydalanacak.

Torba yasa ile birçok düzenleme de hayata geçecek.

Deprem bölgesinde fahiş fiyatla yapılan satışlara rekor ceza verilecek. Kur korumalı mevduat hesaplarının vergi istisnası devam ettirilecek.

Yasayla sosyal medyada içerik üreticiler de vergi düzenlemesine dahil edilecek.

Torba yasa görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte Meclis Genel Kurulu, yılın son mesaisini yaptı.

2 hafta ara verilen Genel Kurul çalışmaları 16 Ocak Salı günü başlayacak.

Etiketler : TBMM Emeklilere ikramiye Kanuk teklifi
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