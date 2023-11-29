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Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi Torba Kanuna eklendi
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29 Kasım 2023 Çarşamba 17:23:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 17:23:00

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi Torba Kanuna eklendi

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Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : emeklilere ödeme önerge TBMM
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