29 Kasım 2023 Çarşamba 17:23:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 17:23:00
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi Torba Kanuna eklendi
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi.
Ayrıntılar geliyor..
- Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi Torba Kanuna eklendi
- İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
- Yerli üreticilere bilimsel altyapı desteği
- Deprem bölgesindeki TOKİ projelerinin suyunu DSİ temin edecek
- Ünlü fenomenlere soruşturma! "Şampiyonlar Ligi"ne yurt dışı yasağı
- Ek MTV'nin ikinci taksit taksiti için ödeme süresi yarın sona erecek