Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi Torba Kanuna eklendi

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi Torba Kanuna eklendi

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi.

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