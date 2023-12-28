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28 Aralık 2023 Perşembe 06:12:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 06:12:00

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

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