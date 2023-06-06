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06 Haziran 2023 Salı 02:36:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 02:36:00

Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atandı. Kılıç'a "Büyükelçilik" unvanı verildi.

Cumhurbaşkanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atandı.

Kılıç'a ayrıca "Büyükelçilik" unvanı verildi.

- KILIÇ'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Almanya'nın Siegen kentinde 1976 yılında doğan Akif Çağatay Kılıç, ailesinin Türkiye'ye dönmesinin ardından lise eğitimini İstanbul'da, lisans eğitimini ise İngiltere'deki Hertfordshire Üniversitesi'nde "Siyaset ve Avrupa Çalışmaları" bölümünde tamamladı.

Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim gören Kılıç, Sabancı Holding Universal Trading UK Şirketi'nde 3 yıl süreyle İngiltere'de görev aldı.

2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde Danışman olarak çalışma hayatına devam eden Kılıç, bu süreç içerisinde Başbakanlık Müşaviri, Özel Kalem Müdür Yardımcılığı gibi görevler üstlenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, Erdoğan'ın kurmay ekibinde uzun yıllar görev yaptı.

Kılıç ayrıca, özel kalem müdür yardımcılığı görevini üstlendiği bu dönemde, yurt dışı gezilerinin çoğunda Erdoğan'ın tercümanlığını yaptı.

Akif Çağatay Kılıç, 12 Haziran'daki seçimler sonucunda milletvekili oldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevine başladı. 26 Aralık 2013-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında 61, 62, 63, 64 ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçilen Kılıç, ilk dönem AKPM Türk Delegasyon Başkanlığı ikinci dönem ise TBMM Dışişleri Komisyon Başkanlığı görevini sürdürdü.

İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Kılıç, evli ve iki çocuk babası.

- ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETEDE

Öte yandan, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün'ün, İstanbul Valiliğine Davut Gül'ün atanmalarına ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı atama akif çağatay kılıç
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