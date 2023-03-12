"Çadır yok" diyerek algı yapmıştı! 100 bin liralık otelden çadır şovuna
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
Deprem bölgesinde “çadır yok” diyerek algı yapan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bir çadırda geçirdi. Daha önce geceliği 100 bin lira olan otel odasında kalmasıyla gündem olan Kılıçdaroğlu'nun 'çadır şovu' sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geceyi Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde bir çadırda geçirdi. Deprem bölgesinde "çadır yok" diyerek algı yapan Kılıçdaroğlu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bir çadırda konakladı. Daha önce geceliği 100 bin lira olan otel odasında kalmasıyla gündem olan Kılıçdaroğlu'nun"çadır şovu" sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu için çadır hazırlandı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun normalde, darbe girişiminde ve seçimde diyerek bir paylaşım yaptı. Ersoy, Kılıçdaroğlu'nun normalde lüks otelde kaldığını, 15 Temmuz darbe girişiminde Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyon seyrettiğini, seçimde ise çadırda kaldığını belirterek, "Büyük Türk milleti bu oyunu da bozacaktır" ifadelerini kullandı. MHP eski MYK üyesi Serap Şule Yavuz Kalın da, "Rutinlerinde lüks yaşamı benimseyenler, seçim arefesi 'Halk'tan görüntü vermek için kılıktan kılığa giriyorlar" paylaşımı yaptı.
İSRAF EDEBİYATI OTELDE ÇÖKTÜ
'Halktan biri' algısı yaratmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun bu girişimi yayınladığı bir videoda yerle bir olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki yansımadan Boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edilmiş, otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.
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