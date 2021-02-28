  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4294
  • Euro
    8,9820
  • Altın
    412,3020
İstanbul
0 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Resimlerle geçmişe yolculuk
Aksiyon film tadında klip geliyor
Oğuzhan Koç ile gelen başarı
Torpil İstanbul'a değil Bitlis'e gönderdi!
Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonundan rahatsız oldu!
Vatandaş çifte maske takıyor! Cadde ve sokaklar çöplüğe döndü
"ABD için felaket olacak"
Bebeğinizin karnında şişlik varsa dikkat!
Hızlı yemek yeme alışkanlığınızla vedalaşın!
Çarpıntınız varsa kalsiyum seviyenizi kontrol edin
Günlük burç yorumları
Keçilerini otlatırken canlı derse giriyor
Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak
Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
Okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili detaylar belli oldu
Bakan Dönmez duyurdu: Başkan Erdoğan ve Putin birlikte temel atacak
Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı
'Mavi Bereliler Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır'
Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bakan Koca paylaştı! Türkiye dünya basınında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 510 bini geçti
Yemen, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi
Başkan Erdoğan: Son 18 yılda ülkemizde adeta bir seferberlik başlattık
Yunan Büyükelçi'den Miçokatis'e dış politika dersi
28 Şubat 2021 Pazar 08:23:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 08:28:00

Cadde ve sokaklar çöplüğe döndü!

ABONE OL

CHP'li Maltepe Belediyesi işçi taleplerini yönetemedi, cadde ve sokaklar çöplüğe döndü. Halk, kokudan kurtulmak için çöpleri yaktı, ancak bu kez de zehirli duman solumaya başladı.

Maltepe'de belediye işçilerinin grevi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. İşçilerin şantiye alanındaki bekleyişi sürerken, cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor. Çöpler toplanmayınca vatandaşlar kokudan kurtulmak için bazı konteynerleri ateşe verdi. Ancak bu kez de sokakları duman doldurdu.

İŞÇİLER KAVGA ETTİ

Akşam'ın haberine göre, Bu arada Maltepe'de biriken çöpleri toplamaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ile grevdeki işçiler arasında tartışma çıktı. Küçükyalı Mahallesi'nde biriken çöpleri toplamak için sabah saatlerinde İBB ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmasını öğrenen DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na bağlı işçiler, çöp arabalarıyla birlikte sokağa koştu. Sendika üyeleri ve çöpleri toplayan ekipler arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri iki grup arasındaki tartışmaya müdahale etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

YASAL GREVDEYİZ

Sendika Üyesi Nazım Poyraz, "Biz yasal bir grevdeyiz. Maltepe Belediyesi'nin yönetimi sağdan soldan adam toplayıp buradaki çöpleri toplatmak istiyor. Bizde bu duruma müdahale ettik. Yasal haklarımızı kullanarak temizliği bıraktırdık. Ama vatandaşlar diyorlar ki biz kapımızın önünü temizliyoruz. Alakası yok, burada oturmayan insanlar ve getirdikleri kişilere burada çöp toplatıyorlar" dedi.

SOKAKLARI KOKU SARDI, ÇİFT MASKE TAKIYORUZ

Zümrütevler Mahallesi'nde konteynerlerdeki çöpler, cadde ve sokaklara taşmış durumda. Mahalleli ise, giderek tüm mahalleyi saran kötü kokudan rahatsız. Öte yandan salgın hastalık döneminde sağlıklarını tehdit eden bu durumun, bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyorlar. Bir çevre sakini "Zaten virüsten dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki maskeye geçtik" diyerek duruma isyan etti.

Etiketler : CHP BELEDİYE ÇÖP MALTEPE
Ayrılık rüzgarı esiyor

Ayrılık rüzgarı esiyor
30 yıl sonra aynı sahne torunuyla

30 yıl sonra aynı sahne torunuyla
Yalnız ve yorgun

Yalnız ve yorgun
Anlamsız kaçış

Anlamsız kaçış
Anne oğul baş başa

Anne oğul baş başa
Evliliğimiz çocukla boyut değiştirdi

Evliliğimiz çocukla boyut değiştirdi
Meşhur olmanın yolu soframızdan geçiyordu

Meşhur olmanın yolu soframızdan geçiyordu
Aile boyu AVM'de

Aile boyu AVM'de
Dostları kara kaplı defterinde

Dostları kara kaplı defterinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER