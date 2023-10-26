Çad heyeti deprem desteği için Türkiye'de

Çad Cumhurbaşkanı Danışmanı Mamadou Gana Boukar ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle destek için Türkiye'ye geldi.

Boukar beraberinde; Çad Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adoum Danga Nokour Guet, N'djamena Üniversitesi Başkanı Prof. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Bakan Danışmanı Mr Hamdane Annadif, Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Bakan Danışmanı Mme Mancy Nadine, Batı Akademisi Rektörü Prof. Mahamat Barka, İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü Dr. Souraya Tidjani Kondol, Akademik İşler Müdürü Dr. Andjaffa Djaldı Simon ve Çad Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Timan Ahmat Djerou ile birlikte Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Çad Cumhurbaşkanı Danışmanı Boukar, Karabük Üniversitesi'nin Afrika dışında Çadlıların neredeyse en çok bulunduğu en büyük üniversite olduğunu belirtti.

2018'den beri Çadlı öğrencilerin çok özel ve özellikle Çad'ın ihtiyaçlarına göre doğru bölümlerde eğitim aldığını aktaran Boukar, "Biz de 2018'den bu yana verilen sözlerden dolayı memnunuz. Türkiye Cumhuriyeti ile kardeş ülke olarak birçok değerleri paylaşıyoruz. Tarihi, ekonomik, dini ve Osmanlı dönemine dayalı birçok ilişkilerimiz ve değerlerimiz var, geçmişten gelen, ecdadımızın kurduğu ilişkilere dayalı. Şuan ki devirde terbiyevi, bilimsel alanlarında ilişkilerimizi güçlendirmeyi sürdüğümüz için biz de çok memnunuz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Boukar, şunları kaydetti:

"Burada bulunmamızın diğer amacı Türkiye Cumhuriyeti bir deprem geçirdi. O depremde birçok hasar vardı, birçok insan öldü. Çad olarak devletçe takip ettik ve elimizden geldiğince desteklerde bulunmaya çalıştık. Aynı zamanda bizim temsilciliklerimiz ile büyükelçiliklerin aracılığıyla da desteklerimizi gösterdik ama geç de olsa tekrar bunun için de 'gelelim' dedik. Cumhurbaşkanımız adına aynı zamanda Yükseköğretim Bakanımız adına, bütün Çadlı üniversite komite adına, Türkiye'nin yanında olduğumuzu ve desteklerimizi ifade ediyoruz. Allah Türkiye'yi bu felaketlerden korusun. Daha dirençli bir şekilde ilerlemesine müsaade etsin. Aramızda daha önce imzaladığımız protokol, Eylül ayında sona ermişti. Bu fırsatı biz de değerlendirerek hem o anlaşmamızı yenileyelim hem de ilişkilerimizi daha da güçlendirelim istedik. Bunun için gereken çabayı göstermek istiyoruz. Ayrıca bizim bu anlaşmalarımız Cumhurbaşkanımızın vizyonlarını yansıtıyor. Yeni protokol imzalayarak öğrencilerimize verdiğiniz desteklerin sürdürülebilmesi ve iki ülkenin özellikle yükseköğretim alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

KBÜ Rektörü Kırışık da üniversiteler arasında ve Çad ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi istediklerini belirtti. Çad ile ilişkilerin, ekonomik iş birliği ve dostluk temelinde geliştiğini anlatan Kırışık, "Birbirimize karşılıklı olarak destek olabileceğimiz pek çok alan bulunmaktadır. Birlikte çalışarak, birbirimize üstünlüklerimizi kazandırma, birbirimize yeni yetkinlikler geliştirme, kazandırma faaliyetlerini yürüteceğiz. Özellikle Çad'dan gelen üniversite öğrencilerimiz dostluğumuzun pekişmesi, ekonomik ilişkilerimizin artması açısından son derece önemli bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

"ÇAD'I GELİŞTİRME, EKONOMİK OLARAK YÜKSELTME GAYESİNDEYİZ"



KBÜ'nün dünya çapında bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Kırışık, "Vermiş olduğumuz eğitimler gerçekten dünya çapında, kalitesi ispatlanmış eğitimlerdir. Yapmış olduğumuz buluşlar, patentler, markalar, uluslararası ve ulusal yarışmalarda almış olduğumuz dereceler bunun ispatıdır. Gerçekten çok kaliteli üst düzey bir akademik kadroya sahibiz. Çad'dan gelen öğrencilerimizi Çad'ın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirme ve yeniden Çad'a gidip Çad'ı geliştirme, ekonomik olarak yükseltme gayesindeyiz. Sizlerin de desteğiyle bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Burada Çadlı öğrencilerimiz son derece güvenli bir şekilde eğitimlerini almaktadır. Karabük şehri ve Karabük Üniversitesi güvenliğin en üst düzeyde olduğu bir üniversitedir, bir şehirdir. Hem yeşil ve büyük kampüsümüz hem de kampüse son derece yakın üniversite mahallemiz ile öğrencilerimiz günün her saati güvenli bir şekilde hem kampüsümüzde hem şehirde dolaşabilmektedir. Bu güvenli ortamda öğrencilerimizin üst düzey bir eğitim almaları için büyük çaba göstermekteyiz. Çad'a büyük bir katkı sunmak için özellikle lisansüstü düzeyde kaliteli öğrenci almak istiyoruz. Bu öğrenciler özellikle mühendislik ve tıp sahasında alacağı yüksek lisans ve doktora eğitimi ile Çad'a büyük katkılar sunacaktır. Sizlerin de katkı ve desteğiyle inşallah büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Ekonomik iş birliğimizin çok daha yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Çad Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Guet ve N'Djamena Üniversitesi Başkanı Hagg da Rektör Kırışık'a teşekkür etti.