C-130'dan Hac seferi

İKİ BAKANLIK KOORDİNE ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde tedavi gören 13 Türk ve 6 refakatçinin, Ankara'daki hastanelere nakli için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağı görevlendirildi. Önceki gün kutsal topraklara hareket eden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 uçağı, önceki gece saat 01.50 sularında Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

HASTALAR DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi de hastalara eşlik etti. 13 hasta, alanda bekleyen ambulanslarla Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerine nakledildi. Bazı hastaların nakil sırasında duygusal anlar yaşadığı görüldü. Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getirmek üzere ülkeye gelen bin 301 kişinin vefat ettiğini açıklamıştı. Bu ölümlerden en az 23 kişinin Türkiye vatandaşı olduğu ifade edilmişti.