Buzdolabı patladı, çıkan yangında iki ev yandı
Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Cide ilçesinde buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında bitişik haldeki iki ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, Cide ilçesi Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi'nde meydana geldi.
Buzdolabının patlaması neticesinde köyde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında birbirine bitişik halde bulunan iki ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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