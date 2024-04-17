Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu takdimi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva'yı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ruanda ve Nikaragua büyükelçileri, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçiler kabulde, ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, daha sonra Ruanda Büyükelçisi Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Silva'yı makamında ayrı ayrı kabul etti.