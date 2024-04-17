Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu takdimi
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Ruanda ve Nikaragua büyükelçilerini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ruanda ve Nikaragua büyükelçileri, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçiler kabulde, ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan, daha sonra Ruanda Büyükelçisi Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Silva'yı makamında ayrı ayrı kabul etti.
- Filistin'in BM'ye üyeliği oylamaya sunulacak: Türkiye'den tam destek
- Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 57 gözaltı
- Esenyurt'ta kapı üretim imalathanesinde yangın!
- YSK'den Ordu ve Hatay kararı: İtirazlar reddedildi
- Kurultaya hazırlanan İYİ Parti'de istifa depremi
- Gazzeli bebeklere acil süt ve mama desteği