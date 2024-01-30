Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.

Başkan Erdoğan, daha sonra Büyükelçi Al-Tamimi, Embalo, Akeng ve Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti.