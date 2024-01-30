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30 Ocak 2024 Salı 16:15:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 16:15:00

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.

Başkan Erdoğan, daha sonra Büyükelçi Al-Tamimi, Embalo, Akeng ve Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti.

Etiketler : Erdoğan Büyükelçi Ürdün Seo Gine Bissau Büyükelçi GÜVEN MEKTUBU
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