Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Kaynak: AA
Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart ve İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Reinart, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Reinart'ın, eşi ve büyükelçilik mensubunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
BÜYÜKELÇİ MARD, ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti.
Kabulde, Büyükelçi Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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