Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Kaynak: AA
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Paul, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Paul'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
PAKİSTAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JUNAİD, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Junaid, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Junaid'in oğulları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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