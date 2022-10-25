Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uganda, Hollanda ve Kongo Cumhuriyeti büyükelçilerini kabul etti.
Uganda, Hollanda ve Kongo Cumhuriyeti büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Beştepe'deki ilk törende Uganda Büyükelçisi Nusura Tiperu ve beraberindekiler hazır bulundu.
Tiperu, güven mektubunu sunduktan sonra çocuklarının yanı sıra elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı'na takdim etti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
İkinci törende Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Hollanda Büyükelçisi, eşi ve çocuğu ile birlikte bazı büyükelçilik çalışanlarını Başkan Erdoğan'a takdim etti.
Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele de güven mektubu sunan bir diğer isimdi.
Büyükelçi, çocukları ile büyükelçilik çalışanlarını Başkan Erdoğan'a takdim ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.
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