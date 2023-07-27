Büyükelçiler, güven mektuplarını Başkan Erdoğan'a sundu
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Katsumata, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Katsumata'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Belani'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Habibullahzade, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
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