20 Haziran 2023 Salı 17:36:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:36:00
Büyükelçiler güven mektubunu Başkan Erdoğan'a sundu
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Al-Lachmawi ve Peru Büyükelçisi Diaz'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Al-Lachmawi ve Peru Büyükelçisi Diaz'ı ayrı ayrı kabul etti.
Büyükelçiler güven mektubunu Başkan Erdoğan'a sundu.
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