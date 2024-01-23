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Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
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23 Ocak 2024 Salı 15:43:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 15:43:00

Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Avusturya Büyükelçisi Juen, Tunus Büyükelçisi Sghaier, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü.

Etiketler : başkan erdoğan güven mektubu büyükelçi
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