Büyükelçi Mücahit Küçükyılmaz, güven mektubu örneğini sundu
Kaynak: AA
Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'a güven mektubu örneğini sundu.
Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'a güven mektubu örneğini sundu.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Attaf'ın Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz'ı kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, Küçükyılmaz'ın Attaf'a güven mektubu örneğini sunduğu kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, 16 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir'e büyükelçi olarak atanmıştı.
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