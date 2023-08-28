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Büyükelçi Mücahit Küçükyılmaz, güven mektubu örneğini sundu
28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:34:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:34:00

Büyükelçi Mücahit Küçükyılmaz, güven mektubu örneğini sundu

Kaynak: AA

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Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'a güven mektubu örneğini sundu.

Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'a güven mektubu örneğini sundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Attaf'ın Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Küçükyılmaz'ın Attaf'a güven mektubu örneğini sunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, 16 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir'e büyükelçi olarak atanmıştı.

Etiketler : Türkiye Cezayir Mücahit Küçükyılmaz
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