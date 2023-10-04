VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan'dan resti çekti! Türkiye olmadan masa kurulamaz
Büyükelçi Kılıç'tan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Ağrı Dağı görselli paylaşımına tepki
Bakanlar Ersoy ve Bak, Malatya'da kütüphane açılışına katıldı
Depremde 100 kişinin öldüğü binanın inşası da güçlendirilmesi de projesiz ve ruhsatsız yapılmış
İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi
Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
04 Ekim 2023 Çarşamba 13:59:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 13:59:00

Büyükelçi Kılıç'tan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Ağrı Dağı görselli paylaşımına tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Büyükelçi Serdar Kılıç, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, Ağrı Dağı görselini kullanarak yaptığı paylaşıma ilişkin, "Acınası biçimde temel düzeyde coğrafya eğitimine ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Kılıç, X sosyal medya hesabından Colonna'nın yaptığı paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi.

Kılıç, "Sayın Bakan, o resimdeki Ağrı Dağı, Türkiye sınırları içerisinde ve dolayısıyla Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası. Bu yüzden korkarım ki ya gideceğiniz ülkeyi vahim bir şekilde karıştırmış ya da acınılacak düzeyde temel coğrafya bilgisi eğitimine ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorusunu cevaplayan Kılıç, "İzlediği tavır nedeniyle bölgede barışın 30 yıl boyunca sürüncemede kalmasına neden olan bir ülkenin dışişleri bakanının şimdi de bu tür provokasyonlarla bölgedeki normalleşme çabalarına zarar vermesinden rahatsızlık duydum." dedi.

Colonna, yaptığı paylaşımda "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullanarak Ağrı Dağı'nı içeren bir görsel paylaşmıştı.

Etiketler : Büyükelçi Serdar Kılıç coğrafya eğitimi Büyükelçi Kılıç Colonna
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX