Büyükelçi Kılıç'tan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Ağrı Dağı görselli paylaşımına tepki

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Kılıç, X sosyal medya hesabından Colonna'nın yaptığı paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi.

Kılıç, "Sayın Bakan, o resimdeki Ağrı Dağı, Türkiye sınırları içerisinde ve dolayısıyla Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası. Bu yüzden korkarım ki ya gideceğiniz ülkeyi vahim bir şekilde karıştırmış ya da acınılacak düzeyde temel coğrafya bilgisi eğitimine ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorusunu cevaplayan Kılıç, "İzlediği tavır nedeniyle bölgede barışın 30 yıl boyunca sürüncemede kalmasına neden olan bir ülkenin dışişleri bakanının şimdi de bu tür provokasyonlarla bölgedeki normalleşme çabalarına zarar vermesinden rahatsızlık duydum." dedi.

Colonna, yaptığı paylaşımda "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullanarak Ağrı Dağı'nı içeren bir görsel paylaşmıştı.

Madame minister, Mount Agrı in that pic is located within Turkish borders and thus inseparable part of Türkiye. Therefore, I am afraid you are either gravely confused about the intended destination of your visit or pitifully need education on at least basic level of geography. https://t.co/UdyR6BqfoS