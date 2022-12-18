Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti

Rus Büyükelçi Karlov, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016'da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gitti.

Karlov, açılış konuşmasını yaptığı sırada koruması gibi hareket eden Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Teslim olması için yapılan uyarılara ateşle karşılık veren Altıntaş, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

Saldırganın, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olduktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevlendirildiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Türkiye ile Rusya ilişkilerini hedef alan suikastın FETÖ'nün talimatıyla yapıldığına dikkati çekilerek, Türkiye'nin, "büyükelçilerin dahi korunamadığı güvensiz bir yer" algısının oluşturulmak istendiği vurgulandı.

İddianamede, sıradan bir polisin, Büyükelçi Karlov'a ait bilgilere tek başına ulaşmasının mümkün olmadığı ve eylemi bir istihbarat örgütünün yardımıyla gerçekleştirdiği anlatıldı.

Tetikçi Altıntaş'a, Karlov suikastı için gereken bilgiyi, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan mahrem imam eski BTK çalışanı Şahin Söğüt sağladı.

Suikasttan 10 gün önce Altıntaş ile Ankara Keçiören'deki evi yakınlarında görüşen Söğüt, saldırı talimatını aktardı.

Söğüt'ün cep telefonunda, örgüt elebaşı Gülen'e ait videolar, haberleşme programları, FETÖ ile ilgili bazı dava iddianameleri ile Karlov ve Gülen'in fotoğrafları bulundu.

FETÖ SUİKASTIN AZMETTİRİCİSİ



Suikast talimatının ardından Altıntaş, hedef şaşırtmak amacıyla bilgisayarından bazı terör örgütlerine ait sitelere girerek sanal iz bıraktı.

Yine saldırıyla ilgili son hazırlıklar için internetten otel, silah kılıfı, takım elbise ve sağlık raporu gibi konuları araştıran Altıntaş, saldırıyı gerçekleştireceği Çağdaş Sanatlar Merkezi civarındaki otellerden oda tutmak için girişimde bulundu.

Tetikçi Altıntaş, 14 Aralık 2016 saat 21.54 ve 22.16'da aradığı otelden 16 Aralık giriş, bir gün sonra çıkış olacak şekilde rezervasyon yaptı.

Sergi açılışının ertelenmesi üzerine saldırgan, 15 Aralık'ta saat 23.21'de oteli tekrar arayıp rezervasyonu, 19 Aralık giriş, 20 Aralık çıkış olarak değiştirdi.

Altıntaş, 19 Aralık 2016 saat 12.15'te otele geldi ve bir gecelik ücreti kredi kartıyla ödeyerek 204 numaralı odaya yerleşti.

Takım elbisesini kuru temizleme için görevliye veren Altıntaş, saat 17.00'de otelden ayrılacağını belirterek, bu saate kadar işlemin bitmesini istedi. Elbise, saat 16.10'da saldırgana teslim edildi.

Daha sonra serginin yapılacağı sanat merkezine gelen Altıntaş, saat 19.05'te açılış konuşmasını yaptığı sırada Büyükelçi Karlov'a arkadan yaklaşarak peş peşe tetiğe bastı.

İLK SUİKAST GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU



Karlov suikastının azmettiricisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ, cinayetten yaklaşık 6 ay önce de suikast girişiminde bulunduğu bilgisi iddianameye yansıdı.

AK Parti Genel Merkezinin 27 Haziran 2016'da düzenlediği 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programının davetli listesinde Karlov da yer alıyordu.

Tetikçi Altıntaş, programın düzenleneceği mekana yine koruma polisi olarak sızacaktı ancak o tarihte yurt dışı seyahati nedeniyle Karlov, iftar programına katılmadı. Böylece ilk suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Öte yandan, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de yayımlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" isimli dizide, Karlov suikastına ilişkin ipuçları yer aldı.

Dizinin 30 Aralık 2014'te yayımlanan 89. bölümünde, resim sergisine katılan bir büyükelçiye yönelik suikast girişimi canlandırıldı.

Dizideki suikast girişimi sahnesi ile Karlov suikastının benzerliklerine işaret edilen iddianamede, "FETÖ, kendisine iltisaklı medya aracılığıyla mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir." tespiti yapıldı.

SUİKAST DAVASI



Karlov suikastı davasına, 8 Ocak 2019'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk savunmaların ardından 5 Mart 2020'de savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mahkeme, 9 Mart 2021'de dosyayı karara bağladı.

Suikastı tetikçisinin "örgüt abisi" sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile Karlov'u "terör amaçlı kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğu belirtilen sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Karlov'u "terör amaçlı kasten öldürmeye yardım" suçundan da sanıklar 15'er yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer ve Ufuk Gül "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül ise aynı suçtan 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel de 10 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan'a "üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ceza verildi.

FETÖ elebaşı Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu firari sanıklar Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Burak Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak'ın dosyaları tefrik edildi.

DOSYA İSTİNAFTAN GEÇTİ



Karlov suikastına ilişkin 13 sanığın mahkum edildiği dosya 11 Şubat 2022'de istinaftan geçti.

Dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesince yapıldı.

Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

Temyiz incelemesi için dosya, Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.