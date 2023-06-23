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23 Haziran 2023 Cuma 07:58:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 07:58:00

Büyükelçi Karlov suikastında FETÖ'nün hedefi kaos ve darbeydi

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Karlov davasında sanıklara verilen cezaları onayan Yargıtay, 'Amaç, Türkiye ile Rusya ilişkilerini savaş düzeyine getirerek darbeye zemin hazırlamak.' ifadelerini kullandı.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında FETÖ'cü 13 sanığa verilen cezaları Yargıtay onadı. Kararda "Suikastta hedeflenen, Türkiye-Rusya ilişkilerini savaş düzeyine getirip kaos çıkararak yeni bir darbe girişimine zemin hazırlamak" denildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını organize eden FETÖ'nün MİT ve Emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 13 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla ilgili Yargıtay kararını verdi. Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteylinde, FETÖ üyesi terörist Mevlüt Mert Altıntaş tarafından konuşma yaptığı sırada sırtından vurularak öldürülmüştü.

Suikastla bağlantısı bulunan 13 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör amaçlı kasten öldürmeye yardım" suçundan da 15'er yıl hapse mahkûm edildi. Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7.5 ar yıl, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül, aynı suçtan 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel ise 10.5'ar ay hapisle cezalandırıldı. Serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay ceza alırken, Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli ise beraat etti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu 9 ismin ise dosyası ayrıldı. Yerel mahkemenin kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nce hukuka uygun bulundu.

RUSYA-TÜRKİYE GERİLİMİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen tüm kararları onarken, delil yetersizliğinden dolayı Mustafa Timur Özkan hakkındaki cezayı bozup beraat kararı verdi. Sabah'ın haberine göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle suikastı planlayan ve "tetiği çekin" emrinin elebaşı Fetullah Gülen'den silsile yoluyla Mert Altıntaş'a iletildiğinin vurgulandığı kararda, Gülen'e mahrem yapı tarafından Karlov'un koruma kullanmadığı bile iletilen bilgiler arasında yer aldı. Kararda FETÖ'nün suikastla 15 Temmuz'da ulaşılmak istenen amaçları hedef aldığı belirtildi. Rusya-Türkiye ilişkileri savaş düzeyine getirilip, kaos çıkartılmak istendiği belirtilen kararda planın yeni bir darbe girişimine zemin hazırlama planı olduğu belirtildi.

Etiketler : Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov Sabah FETÖ
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