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Büyükçekmece'de apartman önünde el bombası bulundu
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23 Aralık 2023 Cumartesi 18:14:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 18:14:00

Büyükçekmece'de apartman önünde el bombası bulundu

Kaynak: AA

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Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde el bombası bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken olay yeri inceleme ekipleri apartmanın önünde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükçekmece'de temizlik işçisinin sokakta fark ettiği el bombası polis ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Pınartepe Mahallesi Uzay 1 Sokak'ta belediyenin temizlik işçisi yol kenarında patlamamış el bombasını fark etti.

İşçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıdaki polis ekibi çevrede aldığı güvenlik önleminin ardından bombayı inceledi.

Çalışmaların ardından etkisiz hale getirilen bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Etiketler : el bombası bulundu polis ekipleri olay yeri incelemesi
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