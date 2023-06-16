Büyükçekmece İŞKUR'da soruşturma... 39 şüpheli yakalandı
Büyükçekmece İŞKUR'da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı
Büyükçekmece İŞKUR'da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı
Büyükçekmece İŞKUR'da soruşturma... 39 şüpheli yakalandı
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