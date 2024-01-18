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Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
18 Ocak 2024 Perşembe 09:47:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 09:47:00

Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı N.S'nin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda aralarında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı N.S'nin de bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Etiketler : Büyükçekmece belediye rüşvet
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