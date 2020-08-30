  • BIST
    1100.55
  • Dolar
    7,3345
  • Euro
    8,7048
  • Altın
    463,3140
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon! O bölgeye asker gönderdiler
BAYKAR'dan heyecanlandıran AKINCI TİHA açıklaması: Testi başarıyla gerçekleştirildi
NATO Müttefik Kara Komutanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı
Büyük Zafer'in 98. yılı dönümü
"Giresun'da can kaybı sayımız 10 oldu
Başkan Erdoğan minik Sercan'ın babasıyla görüştü
Evlat nöbetindeki baba PKK'lılar pusu kurdu demişti! Evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu
Pes dedirten görüntüler! Sahte simitçilerin bayılma numarası ile duygu sömürüsüne tepki!
Büyük Zafer 300 İHA ile göklere yazılacak
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Fransa, Yunanistan'a savaş uçakları hibe edecek
"Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin hızlı ve esnek karar alma kabiliyetinin faydasını Kovid-19'la mücadele ...
Giresun'dan acı haber: 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlanıyor
"İstiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri en büyük ilham kaynağı"
Devletin zirvesi Anıtkabir'de! Erdoğan'dan kritik mesajlar
Dünyanın en pahalısı o oldu! Villa parasına koyun
Uyuşturucu bağımlıların mekanı olmuştu: 6 asırlık hamama restorasyon
Komandolardan 30 Ağustos'a özel klip
Türkiye meydan okudu! 30 Ağustos ruhu Akdeniz'de
Görevinden uzaklaştırılan Libya İçişleri Bakanı Başağa: Hesap vermeye hazırım
Bir günde 40 fabrika ve bir teknoloji merkezi açıldı
"Korona geçiren annenin sütüne antikor geçiyor"
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, feci şekilde hayatını kaybetti!
30 Ağustos 2020 Pazar 11:51:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 11:52:00

Büyük Zafer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile '30 Ağustos Zaferi' temalı bir ışık gösterisi düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam edecek kutlamalar, geçit töreninin ardından akşam da sürecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından 20.30'da Zafer Bayramı’na özel konser verilecek.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlanacak.

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlenecek.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

- DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZLERİNDE 30 AĞUSTOS ZAFERİ

İletişim Başkanlığının Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de "30 Ağustos Zaferi" temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek.

Sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle 30 Ağustos Zaferi'nin anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret diliyle anlatım imkanı da bulunuyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER