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09 Ekim 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 11:00:00

Büyük projede ikinci adım! Başvuruları yarın başlıyor...

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Sosyal konut projesinin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular yarın başlıyor. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. İşte detayları...

"İlk Evim Arsa"ya başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.

Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

Yarın başvuruları başlayacak diğer bir proje de "İlk İşyerim". 7 Kasıma kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden 10 bin işyeri için başvurular alınacak.

Başvurularda Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olma şartları aranacak. İlk İşyerim için ise başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak.

O belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek. Tahsis edilecek arsalar, büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikâmet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması.

Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

Etiketler : toki konut projesi ilk evim arsa
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