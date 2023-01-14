VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altılı masaya 'aday' göndermesi: Bizimle aşık atacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar
Kalın'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Her an başlayabilir
İngiltere, İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı'nı idam etmesini kınadı
Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
"Altı eş cumhurbaşkanının olacağı bir sistem demokrasinin ruhuna aykırıdır"
MHP lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız
PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor
Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
Bakan Varank: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak ülkemizi büyüteceğiz
"İhracat büyümenin itici gücü olmaya devam etti"
"Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak"
MSB: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor
Kılıçdaroğlu'na tepki! "Cezaevindeki teröristleri çıkarma gayreti içerisindesin"
Kapıkule'de 22 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi
"17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek"
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonundan okullara "dede/nene saati" önerisi
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 2022'de rekor ihracat
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla sürüyor
Muğla'ya gelen "yüzen oteller" turizm hareketliliğini artırdı
Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi
14 Ocak 2023 Cumartesi 15:10:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 15:10:00

Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amacıyla büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, görme engelli yolcular için rehber köpeklerin gerekli şartları sağladıktan sonra otobüslerde bulundurulabilmesine imkan sağlandı.

Diyaliz merkezlerinde tedavi gören engelli bireylerle bunların velilerini taşıyan firmalar için yetki belgesi alma şartları kolaylaştırıldı. Yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş şartı 12'den 15'e çıkarıldı.

Yolcu acenteliği hizmeti yürütenlerin hizmet verebilecekleri firma sayısı 10'dan 20'ye yükseltilerek uluslararası yolcu acenteliği hizmeti verenlerin yurt içi taşımacılara da hizmet vermelerine imkan sağlandı.

Yolcu taşımacılığında mücbir sebepler nedeniyle yapılamayan seferler veya yolcu talepleri doğrultusunda konulmak istenilen ek seferlerin bildirimlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca yolcu taşımacılığı yapacak firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi.

Terminal işletmeciliği faaliyetlerinde bulunanlar için uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözülmesi adına kısa unvan, logo ve amblem kullanımında kolaylık sağlandı.

Mesleki saygınlık kriterlerini karşılayamayan firmalar için yetki belgesi iptali yerine geçici olarak faaliyet durdurma uygulamasına geçildi.

Eşya ve kargo taşımacılığı faaliyeti yürüten taşımacıların U-ETDS sistemine uyumlarını teminen verilen süre yeniden düzenlendi.

Ayrıca, Kovid-19 salgını sonrası dönemde eşya taşımacılığı sektöründeki büyüme ve uluslararası kara yolu taşımacılığının ülke ekonomisine katkıları dikkate alınarak, sektörde kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kayıt dışılığın engellenmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, uluslararası eşya taşımacılığı faaliyeti yürütmek isteyenler için sektöre girişlerde aranan şartlar yeniden belirlendi. Uluslararası eşya taşımacılığı faaliyetlerinde suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla, göstermelik olarak taşıt satışı yapılarak yüzde 60'ın altında kapasiteyle haksız yere belge alınarak faaliyet gösterilmesi engellendi.

Son 3 yıllık dönemde başka bir firma bünyesinde sözleşmeli taşıtı bulunanlara geçici süreliğine indirimli olarak K1 veya L2 yetki belgesi alabilme imkanı sağlandı. Aynı dönemde yurt içi taşımacılık yapan firmalara geçici süreliğine indirimli olarak uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesi alabilme imkanı getirildi.

Tehlikeli madde faaliyetlerinde mükerrer cezanın önüne geçilmesine yönelik de düzenleme yapıldı.

Etiketler : otobüs şoför ehliyet yaş sınırı
Televizyon dizileri düşüşte

Televizyon dizileri düşüşte
85 bin liralık avize

85 bin liralık avize
Konsere özel hazırlık

Konsere özel hazırlık
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor
Hayatını şarkıya taşıdı

Hayatını şarkıya taşıdı
Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek

Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek
Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor

Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX