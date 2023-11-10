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10 Kasım 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 11:00:00

Büyük Önder Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından, İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Sabah 07.00 itibarıyla açılan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye yürüdü.

Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyen 7'den 70'e her yaştan vatandaş, sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren ziyaret edilen Büyük Önder Atatürk'ün odası, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te düzenlenen törenin sona ermesiyle yeniden ziyaret edilmeye başlandı.

Odayı ziyaret eden vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağı ile çevresine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.

Kimi vatandaşlar da Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, çocuklar şiirler okudu.

Odadaki tören, dışarıya kurulan ekranlardan da yansıtıldı.

Etiketler : 10 kasım mustafa kemal atatürk cumhuriyet
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