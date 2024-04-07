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07 Nisan 2024 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 16:00:00

Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor

Kaynak: AA

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Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarda hareketliliğe neden oldu.

Vatandaşların tatil için bilet talebi artarken, bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.

"ÜÇ AKTARMAYLA VAN'A GİDECEĞİZ"

Trakya Üniversitesi öğrencisi Furkan Çavuşoğlu, bayram tatili için Edirne'den memleketi Van'a Erzurum aktarmalı gideceğini söyledi.

Bilet bulmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Üç öğrenci arkadaş olarak biraz ani kararla gideceğimiz için bilet bulamadık. Şu anda üç aktarmayla Van'a gideceğiz. Sabah saatlerinde Edirne'den İstanbul'daki otogara geldik. Buradan Erzurum'a, ardından Van'a geçeceğiz. Van'a doğrudan bilet bulamadık." diye konuştu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Aylin Uzun da kolay bilet bulduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti.

Uzun, ailesinin ev taşımasına yardımcı olmak için İzmir'e gittiğini ifade ederek, "Tabii, bu tatil de fırsat oldu." dedi.

Çanakkale Lapseki'deki köyüne giden Recep Kurtçu da biletlerin pahalı olduğunu dile getirdi.

Etiketler : ramazan bayramı bayram tatili büyük istanbul otogarı
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