BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü... "Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici: Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugün de Kürt, Türkmen, Arap, Zaza, Çerkez, Boşnak, Alevi, Sünni biriz beraberiz ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz diyoruz. Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz



Düşmanımız bile olsa hiç kimsenin zulme maruz kalmasına rıza göstermedik

Bizler gücünü konjonktürden değil milletinden ve ülke gerçeklerinden alan bir siyasi hareketiz. Türkiye bir dünya devleti haline gelene kadar Büyük Birlik kadrolarına olan ihtiyaç muhakkaktır

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