Başkan Erdoğan: Kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Valilik önünde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Resmi rakamı aldım şu anda Batman'da, karşımda yoldan gelenleri katmıyorum, 55 bin kişi var. Sizlerin vasıtasıyla Batman'ın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Buraya gelemese de şu an kalbi bizimle çarpan vatandaşlarımın her birine sevgilerimi gönderiyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle kucakladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dicle size nasıl sevdalıysa, biz de size kara sevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi menfaat için, istismar için değil, Allah için seviyoruz. Biz sizi yaratanın hakkı için seviyoruz. Başkaları Batman'ın yollarını sadece seçimden seçime hatırlarken biz, her fırsatta Batman'ın misafiri olduk. Toplu açılış törenleriyle, yapımı tamamlanan eserlerimizin sevincini yaşadık, partimizin kongresi vesilesiyle dava arkadaşlarımızla dayanışmamızı güçlendirdik. Batman'a olan bu sevdamızı, bu aşkımızı ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman'ın meselelerini, Batmanlı kardeşlerimizin sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik, çözüm yollarını aradık.

Bugün de Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik. Bugün aynı zamanda sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik. Batman'la dertleşelim, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim istedik. Batmanlı kardeşlerimizle ahdimizi yenileyelim dedik. Çünkü biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız hem kader ortağıyız hem de kalubeladan beri kardeşiz.

Batman'a ne zaman geldim biliyor musunuz? Daha 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldim. O gelişimde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Bizler Selahaddin Eyyubi'nin, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin torunlarıyız. Hiçbir hesap bu hakikati değiştiremez. Hiç kimse bizim aramıza giremez, aramızı açamaz. Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Türk-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları. Bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt'le Zaza'yı, Arap'la Türkü, Aleviyle Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz işte bunun için tam 21 yıldır ne diyoruz? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Özetin özeti olarak burada anlatılanları birlikte başardık. Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya, zaferden zafere beraber koşturduk. Ülkemize tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini beraber yaşattık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın harcını da yine el birliğiyle Pazar günü beraber karacağız. Evlatlarımıza üzerinde özgürce yaşayabilecekleri, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini beraber emanet edeceğiz. Terör belasından kurtardığımız ülkemizde huzur ve güven atmosferini yine beraber güçlendireceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sadece adaylar, ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. 14 Mayıs'ta aynı zamanda cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Tercihimizi ya her türlü riski göze alarak Kürt kardeşimin hakkını teslim edenlerden yana yapacağız ya da ellerinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan, geçmişi Kürt düşmanlığıyla dolu CHP zihniyetinden yana kullanacağız.

Şu anda bir Selo var biliyorsunuz değil mi? Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Şimdi Bay Bay Kemal ne diyor? Selo'yu çıkaracağım... Yanındakiler ne diyor, çıkaracağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine yürü, arkandayız dediği müddetçe çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkaramazlar. 14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetini, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz, ya da kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oy vereceğiz. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız.

Bay Bay Kemal, getirse getirse sadece Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. Bay Bay Kemal, sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Bay Bay Kemal'in getireceği yalancı bahar, bu millet için kara kış demektir. Allah'ın izniyle milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum.

Sizler Erdoğan'ın verdiği mücadelenin en yakın şahitlerisiniz. Hangi badirelerden aşarak bugünlere geldiğimizi, reform çabalarımızın nasıl baltalandığını, hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini sizler yakından biliyorsunuz. 21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu, darbeden ihanete nelerle karşılaştığımızı, çalışma arkadaşlarımız üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini sizler çok iyi hatırlıyorsunuz. Elbette kuluz, eksiklerimiz de olmuştur. Elbette yapmak isteyip de yapamadıklarımız da olmuştur. Kürt kardeşlerimizle birlikte 85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti herhalde kimse inkar etmez. Analar ağlamasın diye gerçekten çok ciddi çabalar harcadık. Bu süreçte daha önce hayal dahi edilemeyecek, telaffuzuna dahi teşebbüs edilemeyecek nice reformu hayata geçirdik. Hak ve özgürlükler noktasında vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizleyerek demokrasimizin standartlarını yükselttik. Başörtüsünden dolayı kız çocukların okuyamadığı, imam hatiplerin ve meslek liselerinin kapılarına kilit vurulduğu yasakçı zihniyete biz son verdik.

Vatandaşına tepeden bakan, vatandaşını düşman gören anlayışı sizlerin desteğiyle biz değiştirdik. Her kesimden insanına hizmetkar olmaya çalışan kerim devlet uygulamalarını beraberce tesis ettik. İnsanımızın inancına, diline, kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere biz rafa kaldırdık.

Eski Türkiye'nin dışlayıcı, tahkir edici dili yerine, daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı, daha saygılı dil hamdolsun biz inşa ettik. TRT Kurdi'den Kürtçe yayınların özgürce yapılabilmesine, seçmeli Kürtçe derslerine, üniversitelerde Kürt dili bölümlerinin açılmasına kadar nice adımı cesaretle biz attık.

Aynı zamanda ticarette, yatırımda, sağlıkta, eğitimde, istihdamda, her alanda şehirlerimizi 21 yıl öncesine göre çok farklı noktalara taşıdık. Sizler için tüm bu mücadeleleri verirken karşımızda Bay Bay Kemal'i bulduk. Hep CHP'yi ve CHP zihniyetini bulduk. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler. Ama biz Bay Bay Kemal'e ve CHP'ye rağmen Batman'la birlikte tüm bölgemizde adaleti, güvenliği ve refahı tesis ettik. Artık her yaştan çocuklarımız Batman'ın sokaklarında neşeyle oynuyor, dolaşıyor, özgürce koşturuyor. Batmanlı kardeşlerim, ekmeğin kazanmak, evine helal rızık götürmek için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı sanayiciler terör tehdidi olmadan kendi ana ocaklarına yatırım yapabiliyor, kendi şehirlerinin kalkınmasına destek veriyor. Batmanlı çiftçilerimiz toprağını ekiyor, mahsulünü topluyor. Batman'ın dağlarında, ovalarında, yaylalarında gönül huzuruyla geziyor. Terör örgütlerinin tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır.

Türkiye, terör belasından kurtuldukça ekonomiden demokrasiye her alanda çok daha büyük başarılara imza atacağız. Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. Diyarbakır anaları artık ağlamayacaktır. Ama bunu beraber yapacağız. Türkiye herkes için çok daha özgür, güvenli ve huzurlu bir yer olarak parmakla gösterilecek. Gabar'da bulduğumuz günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol rezervini işte bu dönemin bir işareti olarak görüyoruz. Karadeniz gazını milletimizin emrine verdiğimiz gibi Gabar petrolünü de en kısa sürede ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Ülkemizin diğer bölgelerinde yakaladığımız başarıları da yeni dönemin bir müjdesi olarak değerlendiriyoruz.