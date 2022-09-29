VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yaya geçidinde “hayata saygı duruşu” yapıldı
GSB yurtlarında yerleştirme oranı yüzde 92'ye ulaştı
Midye yetiştiriciliğinde verimi etkileyen unsurlar Karadeniz'deki tesiste araştırılıyor
Berber ve kuaförlerin haftanın bir günü kapalı olması uygulaması ertelendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
NATO: Boru hatlarına yönelik sabotaj kararlı karşılık bulacak
Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
Edremit Körfezi'ndeki işletmeciler turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor
Bursa'da üretim yapan firma 46 ülkeye ev tekstili ürünleri ihraç ediyor
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı
Rekortmen Haaland, Premier Lig'de ilk derbisine çıkacak
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim'de
Kremlin tarih verdi! Ortalığı karıştıracak açıklama
"Kamu bankalarına talimatı veriyorum"
AB'nin yeni iş birliği modeli: Avrupa Siyasi Topluluğu
Yeşilçam'ın usta aktörü Göksel Arsoy 65 yıllık sinema hayatını ve anılarını anlattı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Hem sahada hem masada güçlüyüz
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 1800 liralık destek müjdesi
Tarihinin en yüksek seviyesine çıktı
Ege'de Türkiye'ye karşı sinsi plan!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 3 terörist yakalandı
Türkiye sorusu terletti... ABD'den Yunanistan itirafı!
Teröre 3'lü operasyon! Hainin işbirlikçiler yakalandı
29 Eylül 2022 Perşembe 11:07:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 11:07:00

Bütün savaş gemileri geliyor: Yunanistan ve Fransa'dan Ege'de tehlikeli adım

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Türkiye'yi tahrik etmek için her fırsatta provokatör adımlar atan ve açıklamalar yapan Yunanistan, "Muhtemel bir savaşta destek sözü" veren Fransa ile Ege'de ortak tatbikata başladı. Tatbikata Yunanistan'ın bütün savaş gemileri katılacak.

Türkiye'yi tahrik etmek için her fırsatta provokatör adımlar atan ve açıklamalar yapan Yunanistan, "Muhtemel bir savaşta destek sözü" veren Fransa ile Ege'de ortak tatbikata başladı. Tatbikata Yunanistan'ın bütün savaş gemileri katılacak.

Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüren Yunanistan, Ankara-Atina hattındaki gerilimin gölgesinde "savaş" ihtimalini daha da güçlendiren bir adım attı. Fransa ile Ege'nin doğusunda Fransa ile ortak tatbikata başladı.

Tatbikata Yunanistan'ın donanmaya ait tüm savaş gemileriyle katılması dikkat çekti. İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenen tatbikatta savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemiler ve denizaltılar da yer alıyor.

Fransa ile 1 Ekim'e kadar sürecek ortak tatbikatın başlamasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü. Kabine toplantısı sonrası konuşan Yunan Başbakan, "Karşı taraf monoton bir şekilde tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başına" dedi.

Miçotakis, gayri askeri statüdeki adalara ABD zırhlısı sevkiyatı hakkında konuşmadı ancak Yunanistan ordusunun "müttefiklerinin desteğiyle" teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Etiketler : RGE YUNANİSTAN Miçotakis
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Adıma dedikodu üretmeyin

Adıma dedikodu üretmeyin
Düğününde iki gelinlik giyecek

Düğününde iki gelinlik giyecek
Konserde bomba aşk

Konserde bomba aşk
Mühendislik isteği

Mühendislik isteği
Soğuğa karşı ceket önlemi

Soğuğa karşı ceket önlemi
İkinci kez Hatay'da

İkinci kez Hatay'da
Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak

Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak
Doğum günü şıklığı

Doğum günü şıklığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes