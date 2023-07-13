"Bütün kurumlar FETÖ'den temizlenmiştir, devletimiz mücadeleyi sürdürmektedir"

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm ve Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi Paneli"nin katılımcılarına video mesajla hitap etti.

Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmış Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup bir grubun gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin, aziz Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin yedinci yılında olunduğunu anımsattı.

Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, milletin iradesini temsil eden TBMM'nin, boğaz köprülerinin, emniyet ve istihbarat teşkilatlarının milletin cephanesinden kurşun ve bombalarla tahrip edildiği 15 Temmuz 2016 gecesinin bundan tam yedi yıl önce olduğuna işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi uğradığı ihanet karşısında bu millet görülmemiş bir seferberlik başlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yurdun dört bir yanında insanlar sokaklara, caddelere, meydanlara akın ederek bu hayasızca akın karşısında göğsünü siper etti. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde 15 Temmuz vesayetçilerini, darbecilerini, işgalcilerini, büyük bir hezimete uğrattı."

Tarihi direniş gecesinde, ihanet çetesi mensubu hainlere karşı koyarken 252 vatandaşın şehadete yürüdüğünü ifade eden Altun, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"DEVLETİMİZ FETÖ İLE MÜCADELEYİ BUGÜN DE TÜM GÜCÜYLE DEVAM ETTİRMEKTEDİR"



15 Temmuz gecesi Türkiye'nin bir millet-devlet bütünleşmesiyle darbe girişimine karşı koyarken, birtakım odakların sessizliğiyle ve ikircikli beyanlarıyla da karşı karşıya kalındığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Türk milleti canı, vatanı ve bağımsızlığıyla sınandığı sınavı başarıyla verirken, kendisini Türkiye'nin dost ve müttefiki olarak tanımlayan demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve benzeri pek çok kavramın sahibi olarak kendilerini gören eden nice odaklar o gece ne yazık ki karşı karşıya kaldıkları sınavda kalmışlardır. Darbe girişiminin başarısız olacağı anlaşılana kadar sessiz kalanlardan tutun da günler boyunca sessizliğini bozmayanlara, milleti katleden darbeci terör örgütünü eşit bir taraf gibi kabul edip sözüm ona taraflara itidal çağrısı yapanlara kadar birçok odak, milletimiz cansiperane mücadele ederken, bu hain girişimi kınamayı dahi başaramamıştır."

Türk milletinin ve devletinin her şeye rağmen darbe girişimini durdurmayı başardığı gibi bu hain güruhu tüm kurum ve kuruluşlarından söküp atmaya dönük çok büyük bir mücadele ortaya koyduğunu vurgulayan Altun, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar, eli kanlı FETÖ'den temizlenmiştir. Devletimiz FETÖ ile mücadeleyi bugün de tüm gücüyle devam ettirmektedir. FETÖ'den arınma sürecinin olumlu etkileri kolluk kuvvetlerinden istihbarata, bürokrasiden terörle mücadeleye her alanda, siyasi iradenin, yani millet iradesinin direktiflerine harfiyen uyan ve sonuç alan bir devlet mekanizması olarak ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

"FETÖ YALNIZCA TÜRKİYE'NİN DEĞİL, SERPİLMESİNE İZİN VEREN HER DEVLETİN, İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR"



FETÖ ile mücadelede önemli diğer bir hususun ise 15 Temmuz destanının ölümsüzleştirilmesi olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Türk milletinin kazanımlarına canı pahasına sahip çıktığı 15 Temmuz direnişinde şehit düşen, gazi olan her bir vatandaşın hikayesi, her biri birbirinden önemli mesajlar içermektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler 15 Temmuz 2016'dan bu yana bu hikayelerin nesilden nesle aktarılabilmesi için var gücümüzle çalışıyor zaferimize, şehit ve gazilerimizin hatıralarına sahip çıkıyoruz. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yurt içi ve yurt dışında terörle kararlı mücadelesini sürdürürken, biz de İletişim Başkanlığı olarak Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanını, FETÖ'yü ve cürümlerini yurt içinde ve yurt dışında anlatıyoruz."

FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin değil, serpilmesine izin veren her devletin, insanlığın düşmanı olduğuna işaret eden Altun, şöyle konuştu:

"FETÖ küresel bir terör örgütüdür ve diğer tüm terör örgütlerine olduğu gibi bu örgüte karşı da uluslararası işbirliği ve dayanışma temelli bir mücadele ortaya konulmalıdır. Kararlılıkla devam eden mücadelede Türkiye Cumhuriyeti bugün daha önce hiç olmadığı kadar güçlüdür. 14 ve 28 Mayıs'ta iradesini bir kez daha istikrardan, terörle mücadeleden yana yansıtan milletimiz, 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da yapılamayanları başka yollarla gerçekleştirme vaatlerini, FETÖ'nün yarım bıraktığını tamamlama planlarını reddetmiştir, yerle yeksan etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkan milletimiz sistem tartışmalarının temelsiz oluşunu da son kez tescil ederek, terör uzantılarına da çok net bir mesaj vermiştir. Terör örgütü FETÖ'ye, örgüt ile yol yürüyenlere, silah zoru da dahil olmak üzere birçok yasadışı ve gayriahlaki yola başvurup da başaramadıklarını başka yollarla tamamlamaya heves edenlere geçit vermedik ve vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemiz, son 20 yılda elde ettiği kazanımların üzerine yenilerini ekleyecek, bölgesel ve küresel çerçevede demokrasi ve barışın savunucusu ve koruyucusu olmaya devam edecektir."